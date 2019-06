Bayerns Jerome Boateng wird zum Hollywood-Star

Fußball-Star Jerome Boateng (30) kommt in einer weiteren Rolle groß raus: als Schauspieler in einem Hollywood-Streifen. In der neuesten Episode von „Men in Black“ ist der Weltmeister von 2014 in einer Gastrolle als Außerirdischer zu sehen. Seit dem ersten Film von „Men in Black“ sei er „großer Fan“, verriet der Innenverteidiger des FC Bayern München.