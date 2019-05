Töchter suchen den Mörder ihrer Mutter

Die Polizei und die beiden Töchter der aus Waldhausen stammenden Verstorbenen rufen nun erneut mögliche Zeugen per Facebook auf, sich zu melden. „Wir wenden uns hiermit noch einmal an mögliche Zeugen, die sich am Dienstag, den 28. Mai, von etwa 20 bis 23 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums West Side City in Greinsfurth aufgehalten haben: Bitte, bitte, bitte helft uns! Jemand muss etwas gesehen haben! Und wenn es nur der kleinste Hinweis ist, bitte wendet euch an die Ermittler unter 0 59133/3333.“