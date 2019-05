Horrorunfall mit Moped: Rebekaa starb im Spital

Die 14-jährige Rebekaa, die als Mitfahrerin bei einem Mopedunfall am Wochenende in Wels schwer verletzt worden ist, ist am Dienstagabend im Spital gestorben. Der 15-Jährige, der das Zweirad lenkte, als es mit einem Auto kollidierte, war bereits in der Nacht auf Dienstag seinen Verletzungen erlegen. „Die Exekutive sucht weiter nach Unfallzeugen“, berichtete die Polizei am Mittwoch.