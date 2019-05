Lauda-Tod: F1-Legende wird im Rennoverall beerdigt

Am Vormittag können Fans und Bewunderer der Formel-1-Legende die letzte Ehre erweisen. Es besteht die Möglichkeit, am mit Lorbeer geschmückten, geschlossenen Sarg vorbei zu defilieren, auf dem auch der Rennhelm Laudas platziert wird. Die Aufbahrung in der Vierung (also in der Dom-Mitte, Anm.) ist von 8 bis 12 Uhr angesetzt. Der Zugang ist über das seitliche Primtor möglich. Ab 13 Uhr findet dann das Requiem statt, zu dem laut Faber mehr als 300 Ehrengäste erwartet werden. Namen kursieren bereits, offizielle Bestätigungen gibt es jedoch noch keine. Als fix gilt allerdings, dass das Mercedes-Team prominent vertreten sein wird. Auch die Teilnahme von Arnold Schwarzenegger oder der monegassischen Fürstenfamilie steht im Raum.