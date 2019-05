Monaco im Zeichen Nikis: Emotionen über den Wolken

Glaubhaftigkeit für das Team

Wolff: „Das Leben am Limit hat die beiden mehrfachen Weltmeister verbunden. Als Niki 2012 Lewis (im Bild oben neben Niki Lauda) zu Mercedes geholt hat, erhielt das Team Glaubhaftigkeit und einen großen Schub, weil jeder wusste, Niki macht keine halben Sachen.“ In Monaco zollen Teams wie Ferrari oder McLaren, aber auch Piloten wie Hamilton oder Sebastian Vettel mit eigenen Designs an Auto und Helm der größten Formel 1-Ikone Tribut P.S.: Niki Laudas Begräbnis wird am Mittwoch (29. Mai) im engsten Familienkreis in Wien stattfinden.