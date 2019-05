„Strache hat das Vertrauen der Menschen verloren“

„Was in Wien funktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren“

Orban hatte Strache erst Anfang des Monats in Budapest freundschaftlich empfangen. Damals pries er Österreichs Koalition aus Bürgerlichen und Rechtspopulisten als „Modell für Europa“. „Was in Wien funktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren. Ich hätte gerne, dass es jene Änderungen in Europa gibt, die es auch in Österreich gab“, erkläre er. Allzu lange hat die Koalition danach jedoch nicht mehr „funktioniert“, wie wir heute wissen.