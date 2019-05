Orban und Strache rücken zusammen - EVP brüskiert

Strache lobte bei der Pressekonferenz vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. „Orban ist die Garantie für Stabilität“, so der Vizekanzler. Orban wiederum nannte die türkis-blaue Koalition in Wien als „Modell für Europa“. „Was in Wien funktioniert, könnte auch in Brüssel funktionieren. Ich hätte gerne, dass es jene Änderungen in Europa gibt, die es auch in Österreich gab“, erkläre Orban.