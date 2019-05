Gulbrandsen verlässt Serienmeister Salzburg

Im Sommer 2016 kam Gulbrandsen zu Salzburg, zwischenzeitlich war er im Frühjahr 2017 an die New York Red Bulls verliehen. In 106 Einsätzen verbuchte er 31 Tore und 16 Assists. „Er hat sich bei uns mit sehr guten Leistungen in den letzten zwei Jahren in die Auslage gespielt und möchte die dadurch für ihn entstandenen Möglichkeiten in einer neuen Umgebung nutzen“, meinte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.