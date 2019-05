Benjamin Clementine: Zeit für große Emotionen

Überraschungspaket

So oder so war Clementine aber ein Interpret, wie man ihn sich nur wünschen kann. Beim großen „Condolence“ mutierte der Saal (nach einigen Anlaufschwierigkeiten) zum harmonischen Chor, in „Gone“ spielte er mit seiner Stimme, dass es nur so eine Freude war, und bei der ersten Zugabe „Better Sorry Than Safe“ ging es die Stufen zur Bühne hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Seine Kollegen quittierten so manchen Ausflug Clementines mit einem schelmischen Grinsen - sie werden im Laufe der gemeinsamen Konzerte wohl so einiges erlebt haben.