Wachstum in Österreich schwächt sich leicht ab

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prognostiziert in ihrem am Dienstag veröffentlichten Ausblick für Österreich eine Abschwächung des Wachstums auf „rund eineinhalb Prozent“ des Bruttoinlandsprodukts in den Jahren 2019 und 2020. Konkret soll die heimische Wirtschaft heuer um 1,4 und nächstes Jahr um 1,6 Prozent wachsen, nachdem sie 2018 um 2,7 Prozent zulegte. Damit liegt Österreich etwas über dem Schnitt der Eurozone, für die die OECD ein BIP-Wachstum von 1,2 Prozent heuer und 1,4 Prozent im nächsten Jahr erwartet.