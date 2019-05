Urlauber mit Kajak im Gailfluss gekentert

Der 42-jährige Urlauber aus Tschechien war am Freitag als Mitglied einer Bootsgruppe von 20 Personen in seinem Einsitzer-Kajak auf dem Gailfluss von der Nostra-Gailbrücke in Richtung Kötschach-Mauthen unterwegs. Etwa einen Kilometer westlich der Podlanig-Gailbrücke, auf Höhe der Ortschaft Birnbaum, Gemeinde Lesachtal, kam der Urlauber mit seinem Kajak aus Eigenverschulden ins kentern und prallte mit seinem Körper gegen einen großen Bachstein, wodurch er unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Mann aus Tschechien wurde von den Mitgliedern der Bootsgruppe sowie den Mitgliedern vom Roten Kreuz erstversorgt und einen Kilometer in unwegsamem Gelände entlang der Gail bis zur Podlanigbrücke transportiert. Von dort brachte ihn die Rettung in das Krankenhaus Lienz.