Im Zukunfts-Labor die Scheu vor Wandel verlieren

„Kreativ“, „anders“ - das sind zwei Begriffe, die auf der weißen Wand zu lesen sind. Hoffnungen und Erwartungen an das Future-Lab, das die Sparkasse OÖ am Standort in Linz-Urfahr eingerichtet hat. In der Ideenwerkstätte können nun von der Belegschaft eingereichte Vorschläge weiterentwickelt werden. Bei der Ausstattung des Zukunfts-Labors wurde so gut es geht auf Wände verzichtet, stattdessen auf schallschluckende Vorhänge gesetzt.