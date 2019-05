Premier-League-Schiri flippt im Fanblock aus

Der 50-jährige Dean gilt als wahre Schiedsrichter-Legende. Seit 19 Jahren pfeift er jetzt schon in der Premier League und leitete bislang 482 Partien in der höchsten Spielklasse Englands. Seinem Heimatverein Tranmere drückt er als Fan die Daumen. Der Klub trifft am 25. Mai im Aufstiegsendspiel auf Newport County.