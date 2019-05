„Kein Pommes-Konflikt zwischen Kurz und Karas“

Der Spitzenkandidat der ÖVP für die Europawahl, Othmar Karas, hat eine Spaltung der Türkisen über die „Pommes-Verordnung“ dementiert. In der Diskussion um weniger Bürokratie in der EU gebe es keinen Konflikt zwischen ihm und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), so Karas in der Nacht auf Dienstag. Auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kann bei der „Pommes-Verordnung“ keinen Disput zwischen Kurz und Karas erkennen.