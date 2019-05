Ein Jahr Stadtregierung: Vernunftehe in Innsbruck

Mit Selbstbewusstsein dürfe man feststellen, dass Innsbruck eine der liebenswertesten und begehrtesten Städte zum Leben sei. „Die Stimmung, das Gefühl, was bietet die Stadt als Lebensort: Hier brauchen wir den Vergleich mit anderen Städten weltweit nicht zu scheuen. Auch wenn wir noch eine Menge an Problemen zu lösen haben“, so der Grundtenor gestern. Ganz oben: