FPÖ will Hofer-Liebling zu OÖ-Kulturbeirat machen

Die Landesparteien der SPÖ und Grünen in Oberösterreich sehen Wiesingers Nominierung als „Provokation“ der Freiheitlichen an. Der Grüne Kultursprecher Severin Mayr forderte vor der Regierungssitzung Montagnachmittag, in der die Liste aller Kandidaten zum Beschluss vorgelegt wird, „bei der Bestellung der neuen Mitglieder des Landeskulturbeirates noch einmal einen Schritt zurückzugehen“. SPÖ-Landesparteichefin und Landesrätin Birgit Gerstorfer hat angekündigt, in der Regierungssitzung den Antrag zu stellen, die Nominierung zurückzustellen.