Gmunden schafft im 5. Spiel Sprung ins Semifinale

Die Swans Gmunden haben ihr Viertelfinale in der Admiral Basketball-Bundesliga (ABL) im fünften und letzten Spiel der „best of five“-Serie für sich entschieden. Die Oberösterreicher setzten sich am Sonntag vor eigenem Publikum gegen die Traiskirchen Lions mit 70:61 (31:31) durch. Im Halbfinale treffen die Swans nun auf die Oberwart Gunners, die Nummer zwei des Grunddurchgangs.