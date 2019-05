Innenminister Kickl hat „Mitleid mit dem Kanzler“

Dass sich bei dieser Arbeit eine „gewisse Skepsis“ herausbildet, sei „gut so und notwendig“. Denn es gehe ja auch um viel, in einem solchen Asylverfahren. Kickl erachtet die Kritik an seinen Mitarbeitern jedenfalls als unangebracht, diese müsse sich vielmehr an diejenigen richten, die „überhaupt nicht bereit sind, irgendwo einen konstruktiven Beitrag im Asylverfahren zu leisten“. Dort wäre die Kritik an der richtigen Adresse, ist er überzeugt.