Ehefrau mit 68 Messerstichen getötet - Lebenslang!

„Im Vorjahr sind laut Medienberichten 32 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden“, sagt Staatsanwältin Kerstin Stadelmann. Auch der Angeklagte (45), der in Wels vor ihr sitzt, hat seine Noch-Ehefrau mit 68 Messerstichen getötet. „Habe Frau kaputt gemacht“, sagte Dragan K. (45), als Polizisten in die Wohnung seiner Ehefrau Sarajka (46) in Bad Schallerbach kamen. Ein junges Paar aus der Nachbarschaft hatte die Hilfeschreie der Frau gehört und die Beamten verständigt. Sie fanden die Frau im Wohnzimmer. Getötet durch 68 Stiche in den Hals und Oberbauch. Das Motiv für die Bluttat sieht die Staatsanwältin in Streitereien ums Geld.