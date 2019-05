Borkenkäfer, Windwurf und Schneedruck als Horror

„Es ist eine Kumulierung von Ereignissen“, stellt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger fest: „Wir rechnen derzeit mit einer Million Festmeter an zusätzlichem Schadholz durch Sturm und Schneedruck. Beim Borkenkäfer scheint es noch ärger zu werden als im Vorjahr. Der Borkenkäfer ist in der Karwoche das erste Mal ausgeflogen. Das ist ein Ausmaß dieser Plage, wie wir es in Oberösterreich noch nicht gekannt haben.“