Vier Alu-Schalungstafeln stürzten auf Bauhelfer

Ein 22-Jähriger aus Maria Neustift hat Montagfrüh beim Neubau des Sportheims in seiner Heimatgemeinde mitgeholfen. Als der junge Mann gerade eine Alu-Schalungstafel aus einer Transportbox nehmen wollte, kippten plötzlich vier weitere Tafeln in der Box in seine Richtung und stürzten auf ihn.