Weiterhin Millionen aus Brüssel

Kühl war nur das Wetter in Brüssel, nicht das Arbeitsklima. Deutlich freundlicher zeigte sich das Stimmungsbarometer bei Doskozils Gesprächen. „Genau das braucht Europa“, merkte Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Ausschusses der Regionen, mit einem Schmunzeln an, als er - so wie Juncker - Karten für die heurige Mörbisch-Operette „Land des Lächelns“ überreicht bekam. Kurz zuvor hatte Doskozil, in Begleitung von Landesrat Christian Illedits, schon seinen Standpunkt punkto Förderpolitik klargelegt.