Das Geheimnis des Handball-„Hexers“

Training mit Verlobter

Die starke Leistung kommt beim ehemaligen Deutschland-Legionär nicht von ungefähr, Bokesch trainiert zusätzlich zu den fünf Einheiten mit dem Klub manchmal auch mit seiner Verlobten Jasmin Gibus. Die Tochter eines Österreichers und einer Dominikanerin spielt selbst Handball, wurde vor kurzem in der Frauen-Landesliga mit Traun Meister - und schießt ihren „Herzbuben“ ein. Nicht aber vorm Rückspiel in Leoben - denn diese Woche hebt die 24-Jährige in das Heimatland ihrer Mutter ab, spielt dort mit dem Nationalteam WM-Quali.