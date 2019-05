Inter-Ultras wollen Skandalkicker Icardi loswerden

Heuer viel schwächer als in der letzten Saison

Der Goalgetter von Inter war letztes Jahr noch Spieler des Jahres in Italien. Heuer schoss er in 25 Spielen 10 Tore. Zum Vergleich: In der vorigen Saison war er 34-mal im Einsatz und netzte 29-mal. In der zweiten Hälfte der heurigen Saison weigerte er sich mehrere Male, für das Team von Luciano Spaletti zu spielen. PSG, Real, Juventus und andere Großklubs sollen an ihm interessiert sein.