Irans „Hulk“ debütiert als Martial-Arts-Kämpfer

Er ist zwar nicht grün, erinnert - was den Körperbau betrifft - aber frappant an die Comic- und Kinofigur „Hulk“. Der 27-jährige Iraner Sajad Gharibi ist bei seinen Fans und Followern auf Instagram als der „Iranische Hulk“ oder „Persischer Herkules“ bekannt. Vor knapp drei Jahren machte der fast 180 Kilogramm schwere Muskelprotz von sich reden, als er ankündigte, gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in den Krieg zu ziehen. Jetzt will er tatsächlich kämpfen - nicht gegen den IS, sondern im Rahmen eines Mixed-Martial-Arts-Kampfes gegen einen brasilianischen Muskelprotz.