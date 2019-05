Maibäume sind wieder Objekt der Begierde

Der Welser ragt seit Samstag in den Himmel. Die in Bad Ischl, Steyrling oder in Linz wurden gestern aufgestellt. Und wieder andere – wie der in Stadl-Paura – werden angesichts des Schlechtwetters der letzten Tage ausnahmsweise erst heute hochgehievt. Die Rede ist von den Maibäumen, die nun ein begehrtes Diebesgut sind!