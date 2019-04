Grasser beriet Hersteller von „Krebs-Wundermittel“

„Weltsensation aus Deutschland: Bluttest erkennt zuverlässig Brustkrebs“, titelte die „Bild“ im Februar. Auch viele andere Medien - darunter krone.at - griffen die Meldung über die Entdeckung am deutschen Universitätsklinikum Heidelberg auf. Nach hoffnungsfrohem Anfang kehrte allerdings rasch Ernüchterung ein. Der Test werde (wenn überhaupt) erst in Jahren funktionieren, musste die Uni zurückrudern. Der PR-Flop beschäftigt auch Österreichs Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der Recherchen zufolge an der Vorbereitung der Markteinführung des neuen Verfahrens beteiligt war.