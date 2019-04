Jeder Vierte leidet unter dem großen Straßenlärm

Am gestrigen 24. April war der„Internationale Tag gegen Lärm“. Die WHO definiert die kritische Grenze in puncto Straßenlärm bei durchschnittlich 55 Dezibel. Ist man täglich einem höheren Lautstärkepegel ausgesetzt, kann sich das auf Dauer negativ auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken, so Hörakustiker Andreas Grill. Er rät zu Ruhepausen für das Gehör. Vor allem in der Nacht sei es wichtig, dass unsere Ohren gewissermaßen abschalten können.