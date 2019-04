Im Mini-Rock auf Schneeschuhen am Dachstein

Endgültig „Ade“ zur Winter- und Skisaison sagte die Region Dachstein-Krippenstein am Ostermontag. Zahlreiche Besucher, darunter viele Gäste aus Asien, nutzten den letzten Betriebstag zu einem Ausflug in den Winter, teilweise mit meterhohen Schneewechten, und wanderten zu den bekannten Five Fingers oder zum Dachstein-Hai, begleitet von traumhaftem Wetter und von der Frühlingssonne.