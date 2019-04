Bienenhaus in Rohrberg wurde ein Raub der Flammen

Gegen 16 Uhr war ein 36-jähriger Einheimischer in Rohrberg mit Arbeiten in seinem Bienenhaus beschäftigt. Zur Ruhigstellung der Bienen entzündete er ein Stück Zeitungspapier und verließ für kurze Zeit das Bienenhaus. Als er in das Bienenhaus zurückgehen wollte stand dieses plötzlich in Flammen. Nachdem ein selbständiges Löschen nicht möglich war verständigte er die Feuerwehr Zell am Ziller, die neben dem Bienenhaus auch umliegende Büsche sofort löschte. Um einen eventuellen Waldbrand zu vermeiden steht der Brandherd noch unter Beobachtung der Feuerwehr Zell. Die Höhe des entstanden Sachschaden ist dzt unbekannt.