Aus Bim geworfen: „Im Sinne aller das Beste“

Aufgregung um den Rauswurf einer 83-jährigen Pensionistin in Wien. Weil Sie für Ihren pflegebedüftigen Mann am Wiener Meiselmarkt einen gebackenen Fisch eingekauft hatte, musste die Seniorin nach zwei Stationen mit der Linie 49 aussteigen. Die Fahrerin konnte den Geruch des Fisches nicht ertragen und warf kurzerhand die Pensionistin aus der Straßenbahn. Die Wiener Linien verteidigen sich damit, dass „wenn sich unsere Mitarbeiter vom Geruch einer Speise so beeinträchtigt fühlen, dass ihnen davon übel wird und sich das negativ auf ihre Arbeit auswirkt, dann können wir diese Person leider nicht mitnehmen."