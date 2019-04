Bürgermeister denkt über Bergschlössl-Verkauf nach

Massive Sanierungen nötig

„Die Limak wird im Herbst 2020 an den Campus der Johannes Kepler Universität übersiedeln. Und weil im Bergschlössl massive Sanierungen anstehen, vor allem im Bereich des Brandschutzes, denken wir jetzt darüber nach, wie mit der Situation am besten umzugehen ist. Eine der Varianten wäre, dass Schlössl zu verkaufen“, so Luger. Kritik, dass er mit der Ansiedlung von Problemgruppen den Wert der Immobilie drücken würde, lässt Luger nicht gelten: „Was wissen wir, was in ein paar Jahren sein wird?“ M. Ruhmanseder