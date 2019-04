Psychisch Kranker attackierte Hotelmitarbeiter

Dieser Einsatz hat am Sonntagnachmittag in der City für ordentlich Aufsehen gesorgt: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Rettung hatten sich gegen 16 Uhr vor einem Gebäude am Kärntner Ring 15 in Stellung gebracht. Die Feuerwehr fuhr die Drehleiter aus, positionierte diese vor einem Fenster im ersten Stock. Schwer bewaffnete WEGA-Beamte stiegen daraufhin in das Gebäude ein. Kurz darauf wurde der Einsatz beendet.