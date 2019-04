Karwoche beginnt: Die Segenskraft der Palmbuschen

Das Althochdeutsche Kara bedeutet Wehklage, und diese Woche erinnert an den Leidensweg Jesu. Zu Wochenbeginn ging Jesus in den Tempel, vertrieb die Händler, heilte Kranke, lehrte die Menschen und zog damit den Zorn der Hohepriester auf sich. Am Gründonnerstag genossen Jesus und die Jünger das Paschamahl. Nach dem Gloria fliegen, so sagt es der Brauch, die Glocken nach Rom, bis Ostern rufen die Ratschenkinder zum Gebet. Am Karfreitag trug Jesus den Kreuzesbalken auf Golgota und wurde gekreuzigt, was die stumme Passion in Tresdorf gegen 17 Uhr zeigt. Am Karsamstag werden die Speisen gesegnet.