Erste „Star Wars“-Serie hat ihren Hauptdarsteller!

Pascal musste in „Game of Thrones“ in der Rolle des charmanten Kriegerprinzen Oberyn Martell einen der wohl brutalsten Tode der gesamten Fantasy-Serie sterben - einer Serie, die ohnehin nicht mit Blut und Beuschel spart, wenn es darum geht, liebgewonnenen und verhassten Figuren gleichsam ein schreckliches Ende zu bereiten. Zuletzt war Pascal neben einem actionreichen Cowboy-Auftritt in „Kingsman: The Golden Circle“ unter anderem auch in der Mafia-Serie „Narcos“ als Polizist Javier Pena auf Netflix zu sehen. Im kommenden Jahr wird Pascal neben Gal Gadot in der Fortsetzung des Comic-Blockbusters „Wonder Woman“ zu sehen sein.