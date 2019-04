Polizei droht nun ein Engpass beim Cup-Endspiel

Klagenfurt wird am 1. Mai zum sechsten Mal in Folge zur Bühne für das Cup-Endspiel - das Präsidium des ÖFB votete klar dafür. Die Freude bei der Kärntner Polizei hält sich in Grenzen. Denn die kurzfristige Verlegung der Austragungs-Stätte schafft ein neues Sicherheits-Problem.