Salzburg: Kein Titel? Einzig bei Totalversagen

Hinzu kommt, dass in der 45-jährigen Bundesliga-Historie noch NIE ein Team einen auch nur annähernd so großen Vorsprung im Endspurt noch vergeigte. Auch das Momentum ist auf Seiten der Mozartstädter, die das direkte Duell als „Sechs-Punkte-Spiel“ ausriefen. So gesehen war die erste LASK-Heimpleite ’18/19 für Roses Mannen doppelt wertvoll und kommt schon einer Titel(vor)entscheidung gleich.