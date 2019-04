Gefährlicher „Augenwurm“ breitet sich aus

Der von speziellen Fruchtfliegen übertragene Fadenwurm namens Thelazia callipaeda befällt den Bindehautsack und die damit verbundenen Augengewebe von Haus- und Wildtieren, aber auch von Menschen. Da der Parasit ursprünglich in Ländern des Fernen Ostens vorkam, wird er häufig als „orientalischer Augenwurm“ bezeichnet. Der erste Fall in Europa wurde 1989 in Italien beschrieben, in den Jahren darauf breiteten sich die Infektionen zunehmend in immer mehr europäischen Ländern aus.