Rauchverbot: Bibione sagt blauem Dunst Kampf an

Rauchen nur in gekennzeichneten Zonen

Schilder werden auf das Rauchverbot hinweisen, wer dem blauen Dunst frönen möchte, muss sich in gekennzeichnete Zonen zurückziehen. In den Bars soll das Rauchen aber weiterhin erlaubt sein, heißt es. In welcher Form ein Verstoß gegen das Rauchverbot bestraft wird, ist noch nicht klar - die Details werden im Mai bekannt gegeben.