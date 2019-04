Tschechische Einbrecher in Freistadt festgenommen

Während Mieterin duschte

Bei einem Haus kletterte der 31-Jährige auf einen Balkon, während sein Komplize Schmiere stand. Eine Mieterin bemerkte das aber und begann zu Schreien und alarmierte die Polizei.

Die beiden Tschechen flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Dabei stahl der 31-Jährige ein Mountainbike und kam an einer Wohnung vorbei, wo eine Terrassentür geöffnet war, während die Mieterin gerade unter der Dusche stand. Der Mann drang ins Schlafzimmer ein, durchsuchte einen Schrank, fand dort aber nichts Wertvolles. Daraufhin sperrte er das Schlafzimmer zu und nahm den Schlüssel mit.



Kfz-Ersatzteile erbeutet

Dann radelte er zum geparkten Lkw, wo er auf seinen Komplizen traf, der inzwischen einen Kleinbus aufgebrochen hatte, in dem mehrere Garnituren Aluräder sowie Kfz-Ersatzteile aufbewahrt waren, die der Gauner in den Lkw lud.