Ägyptischer Sarkophag wurde live im TV geöffnet

In der zweistündigen Sondersendung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag live auf DMAX ausgestrahlt wurde, begab sich US-Moderator und Entdecker Josh Gates in den unterirdisches Kammerkomplex einer antiken Nekropole südlich der ägyptischen Stadt al-Minya. Was sie dort genau erwarten würde, war selbst für den geübten Abenteurer spannend: „Man weiß einfach nicht, was man finden wird. Ich denke, es wird eine wirklich aufregende Nacht werden“, so Gates vor der Sendung.