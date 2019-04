Nach Tod von Babys: Fisher-Price warnt vor Wiege

Behörde rät von Verwendung nach drei Monaten ab

Auch wenn die Behörde keine Angaben zur Ursache der Todesfälle macht, so dürften diese wohl im Zusammenhang mit den Fixierungsgurten stehen. So betonte Fisher-Price in einer Mitteilung, dass die Wiege in allen Fällen ohne den Dreipunkt-Sicherungsgurt und über das Alter von drei Monaten hinaus verwendet worden sei. Da weiterhin Todesfälle aufträten, empfehlen CPSC und Fisher-Price daher, die Verwendung der Baby-Wiege einzustellen, sobald die Säuglinge damit begännen, sich umzudrehen.