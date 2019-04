Verfolgungsjagd mit 2,2 Promille und ohne Schein

Die Braunauer Polizei führte am 31. März ab 4.15 Uhr Lenker- und Fahrzeugkontrollen in Braunau am Inn durch. Um 4.30 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Braunau zur Anhaltung aufgefordert. Trotz Blickkontakt mit dem Polizisten hielt er jedoch nicht an und beschleunigte seinen Pkw Richtung Kreisverkehr Auf der Haiden. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Pkw auf.