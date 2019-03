Satelliten-Foto zeigt Ölteppich vor Frankreich

Das ausgelaufene Schweröl stammt aus den Treibstofftanks des unter italienischer Flagge fahrenden Frachters, der über 2000 Fahrzeuge sowie auch Gefahrgut an Bord hatte, und nun in einer Tiefe von rund 4500 Metern am Meeresgrund liegt. Nach dem Untergang des Schiffes vor der Küste auf Höhe der Stadt La Rochelle trieben außerdem Container im Meer, berichtete die zuständige Seepräfektur. Am Wochenende wurden an der französischen Atlantikküste bereits die ersten ölverschmutzen Vögel gefunden.