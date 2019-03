„Die Lust, der Zinswüste zu entfliehen, steigt“

Elf neue Filialen eröffnet, den Gewinn nach Steuern auf 225,6 Millionen €gesteigert, mittlerweile ein Eigenkapital-Polster in Höhe von 2,8 Milliarden Euro! Zum 150-Jahre-Jubiläum bejubelt die Oberbank das neunte Rekordergebnis in Serie. „Wir sehen das mit großer Demut“, so Generaldirektor Franz Gasselsberger.