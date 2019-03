Explodierende Bierflasche verletzt Pensionistin!

Wie eine Splitterhandgranate wirkte eine Bierflasche, die in Weyer (OÖ) explodiert ist, nachdem sie irrtümlich in einem Holzofen gelandet war. Die Glassplitter trafen die 62-jährige Hausbewohnerin und verletzten sie schwer am Bein. Die Verletzte kam per Hubschrauber ins Spital nach Steyr und ist außer Lebensgefahr.