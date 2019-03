Mit Maiglöckchen-Brei Kärntner Pensionist ermordet

Zwei Millionen Euro soll die 47-Jährige so erbeutet haben. Und nicht nur das: Wenn „Gläubige“ an ihrer Kraft zu zweifeln begannen, so der Verdacht, entwarf die Energetikern Rachepläne, die sie über ihre „Jüngerinnen“, eine 63-Jährige und Barbara H., ausführen ließ. Mutmaßlich im Auftrag der Energetikerin zündeten die zwei Frauen mehrere Häuser an. H. soll schließlich sogar eine „Abtrünnige“ - eine Villacher Pensionistin - getötet haben.