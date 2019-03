Blühende Wüste ist sogar aus dem Weltall sichtbar

Ein Naturschauspiel der ganz besonderen Art zieht seit einigen Tagen in den USA Zehntausende Menschen in seinen Bann. In der Anza-Borrego-Wüste im Bundesstaat Kalifornien haben Niederschläge und Wärme ganze Landstriche in ein farbenfrohes Blütenmeer verwandelt. „Super Bloom“ (Superblüte) heißt dieses Phänomen, das sogar aus dem Weltall sichtbar und im Schnitt nur alle zehn Jahre zu beobachten ist.