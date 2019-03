Genanalyse überführt nach 20 Jahren Mädchenmörder

Vor knapp 20 Jahren verschwanden in Ozark im US-Bundesstaat Alabama zwei 17-jährige Mädchen, als sie von einer Party heimfuhren. Als sie in einem Lokal nach dem Weg fragten, war das das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurden - abgesehen von ihrem Mörder, der die Teenager vergewaltigte, tötete und in ihrem eigenen Kofferraum versteckte. Die Polizei fand die Leichen der Mädchen am 1. August 1999. Selbst DNA-Spuren führten nicht zur erhofften Verhaftung - bis jetzt.