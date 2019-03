Wenn die Seele Hilfe braucht

Wie nennen wir sie? Patienten, Klienten, Betreute, Teilnehmer, alles ist (je nach Betreuungsform) gut und alles ist richtig. 5500 sind es in Kärnten, 5500 Menschen, deren Seelen Hilfe brauchen und die sie bei „pro mente“ finden. Spiel verteufelt auch soziale Medien nicht, er will sie nutzen. „Wir arbeiten an einer App, die Unterstützung in psychischen Problemlagen bieten wird können.“ Im Technikdeutsch nennt sich das „e-mental-health“.